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در پی تکرار تجاوز آمریکا به برخی مناطق کشورمان انجام شد؛

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
کد خبر : 1812386
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به دنبال تکرار تجاوز غیرقانونی آمریکا، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار و پشتیبانی نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادی قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان، ساعاتی قبل و در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جان‌پناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. 

براساس این گزارش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت تکرار حملات دشمن آمریکایی به برخی مراکز نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و مردم و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد، تاکید کرد: با عزم و اراده قاطع نیروهای مسلح و با تمام قدرت، در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران و هموطنان عزیز در برابر هرگونه تجاوز دشمن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

 

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