مخازن سوخت، سامانه های پاتریوت و FPS به طور کامل منهدم شدند

به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است؛

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانیم، رزمندگان پرافتخار نیروی هوافضای سپاه، در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل فرزندان غیور شما ادامه دارد.

تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودک‌کش از آن سوی دنیا به دخالت‌های غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

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