خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد

مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
کد خبر : 1812377
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد.

به گزارش ایلنا در متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است؛

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

در پاسخ به این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل