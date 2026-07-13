مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد.
به گزارش ایلنا در متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است؛
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ
رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمانهای اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکستهای اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه میدهد.
در پاسخ به این شرارتها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.
عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ