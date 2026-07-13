مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن به آتش کشیده شد
روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای از درهم کوبیدن مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه پرنس حسن اردن خبر داد.
به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کله
ملت قهرمان ایران؛
گامهای استوار شما، ۱۳۵ شبانه روز حضور در صحنه و تشییع بیسابقه در تاریخ، که شما و ملت شریف عراق آن را رقم زدید دنیا را شگفت زده، رزمندگان اسلام را دلگرم و شیطان بزرگ را آشفته و وحشت زده کرده است و به هر اقدامی برای جبران این شکست بزرگ دست میزند.
شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف، که با خاموش کردن سامانهها و حرکت در مسیر غیرقانونی، و کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودککش آمریکا، که خود محرک این حرکات غیرقانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاههای ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وی وحشیگری خود را آشکار ساخت.
رزمندگان غیرتمند اسلام در اولین مرحله از پاسخ به این تجاوزات، چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند.
عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و نتایج آن ر اطلاعیههای بعدی به استحضار شما خواهد رسید.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ