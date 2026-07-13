۸ شهر خوزستان هدف حملات هوایی قرار گرفت/ تکذیب حمله به فرودگاه اهواز و پایانه مرزی شلمچه
بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه، همزمان با حملات هوایی به چند نقطه در استان خوزستان، مناطقی در شهرهای اهواز، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان هدف قرار گرفتند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اعلام این خبر، از شهادت یک نفر و مجروح شدن چهار نفر در پی اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی ماهشهر خبر داد و گفت بررسی خسارات احتمالی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، نقاطی در هشت شهر استان خوزستان هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اعلام کرد که در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد دو نقطه در اطراف اهواز، در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نقاطی در شهرستانهای بهبهان و دزفول، در ساعت یک و ۴۵ دقیقه چهار نقطه در شهرستانهای امیدیه و بندرماهشهر، در ساعت ۲ بامداد یک نقطه در اندیمشک و در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه نیز نقاطی در شهرستانهای آبادان و شادگان مورد اصابت پرتابهها قرار گرفتند.
وی با رد اخبار مربوط به اصابت پرتابه به فرودگاه اهواز، تأکید کرد که حملات در اطراف محدوده این شهر رخ داده است و دستگاههای مسئول در حال بررسی و ارزیابی خسارات احتمالی هستند و گزارشهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
حیاتی همچنین از شهادت یک نفر و مجروح شدن چهار نفر در پی اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در بندرماهشهر خبر داد و گفت فرد شهید، نگهبان این ایستگاه بوده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان اخبار منتشرشده درباره وقوع اصابت یا انفجار در پایانه مرزی شلمچه را تکذیب کرد.