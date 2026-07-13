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جزئیات حملات هوایی امروز به هرمزگان و خوزستان؛ یک شهید و ۴ مجروح در ماهشهر

جزئیات حملات هوایی امروز به هرمزگان و خوزستان؛ یک شهید و ۴ مجروح در ماهشهر
کد خبر : 1812374
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بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه، همزمان با حملات هوایی به مناطقی از هرمزگان، چندین شهر استان خوزستان نیز هدف حملات قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، انفجارهایی در شهرستان‌های سیریک، جاسک، قشم و بندرعباس گزارش شده است. بر اساس گزارش‌های اولیه، یکی از اهداف این حملات دکل مخابراتی اطراف روستای طاهرویی در شهرستان سیریک بوده که پیش‌تر نیز مورد اصابت قرار گرفته بود. همچنین صداوسیما اعلام کرد سازمان تروریستی سنتکام از حمله مجدد ارتش آمریکا به خاک ایران خبر داده است.

در همین حال، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد که از ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد، نقاطی در شهرهای اهواز، دزفول، بهبهان، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک، آبادان و شادگان هدف حملات هوایی قرار گرفتند. به گفته ولی‌الله حیاتی، اصابت به فرودگاه اهواز صحت ندارد و نقاط مورد هدف در اطراف این شهر بوده‌اند. وی افزود ارزیابی خسارات احتمالی همچنان ادامه دارد و گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از شهادت یک نفر و مجروح شدن چهار نفر در پی اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی ماهشهر خبر داد. به گفته وی، فرد شهید از نگهبانان این ایستگاه بوده است. حیاتی همچنین اخبار منتشرشده درباره وقوع انفجار یا اصابت در پایانه مرزی شلمچه را تکذیب کرد.

 

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