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پاسخ دستیار قالیباف به منتقدان درباره ادامه مذاکرات و منافع تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

پاسخ دستیار قالیباف به منتقدان درباره ادامه مذاکرات و منافع تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
کد خبر : 1812371
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دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس به منتقدان ادامه مذاکرات و منافع تفاهم‌نامه ایران و آمریکا پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در مطلبی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: روز گذشته چند توضیح در پاسخ به اظهارنظر استاد شیخ اسماعیل رمضانی نوشتم گرچه با استقبال بسیاری روبرو شد اما باعث برآشفتگی عده‌ای شد لذا برخی توضیحات در قبال نقدها را لازم می‌دانم.

وی توضیح داد: به صراحت نوشتم، هیچ مذاکره‌ای قبل از اینکه شروط محقق شود و موارد نقض تفاهم‌نامه برطرف شود، نداریم لذا تحریف نکنید.

احدیان افزود: همینکه می‌روید سراغ تخریب قدیمی دروغ موضع من درباره برجام به این معنی است که حرف حسابی ندارید گرچه آنجا هم حرف حساب نداشتید چون من با افتخار اعلام می‌کنم موضع من در برجام موضع آقای شهید بود یعنی تائید مشروط؛ این شما بودید که از آقای شهید عبور کردید، همانطور که اکنون عبور می‌کنید.

دستیار رئیس مجلس ادامه داد: شما مواضع صریح آقا در موضوع تفاهم‌نامه را با تفسیر به رای غلطی که از یک جمله داشتید به حاشیه بردید. تخصص شما در تفسیر به رای نظرات آقا مطابق با علایق خودتان است. ضمنا اگر علنی یا خصوصی توصیه شود که پیگیری اجرایی شدن تفاهم‌نامه را کنار بگذارید، قالیباف اولین نفر است که با علاقه کنار می‌گذارد اما تا این لحظه تکلیف همان است که در پیام بود یعنی تحقق شروط تفاهم‌نامه.

وی در ادامه گفت؛ معتقدم مشکل اصلی عده‌ای از مخالفان این است که نگران هستند شروط تفاهم‌نامه محقق شود. البته هم آقای دکتر قالیباف و هم ما بارها گفته‌ایم امیدی نداریم که آنها به تعهدات پایبند باشند اما برخلاف شما تلاش می‌کنیم حقوق ملت ایران را از حلقوم آمریکایی ها بیرون بکشیم نه اینکه از نقض عهد آنها در ایران و لبنان خوشحال شویم.

احدیان افزود: برخلاف ادعاهای بی‌مبنا هیچ تفاهم‌نامه‌ای خلاف نظر آقا منعقد نشده‌ است. نظراتی که برخی با کلیدواژه علی‌الاصول به آقا نسبت می‌دهند هیچ مبنایی ندارد، چرا که جزئیات نظر ایشان در موضوع «علی‌الاصول» مشخص نشده است که می‌توان درباره آن جداگانه صحبت کرد.

وی بیان کرد: اما آنچه قطعی است این است که ایشان (رهبر انقلاب) مخالف مذاکره نبودند چرا که قبل از سفر اسلام آباد، مجوز مذاکرات عزتمندانه را با رعایت چارچوبی تائید کردند. همچنین ایشان پس از بررسی پاسخ‌های اعضای شعام به سوالاتی که کرده بودند، ابتدا موافقت‌شان را در صورت رای سه چهارم شعام اعلام کردند و سپس رای‌گیری شد یعنی اگر ایشان نظر مثبت درصورت رای سه چهارم نداشتند، اصلا در شورای عالی امنیت ملی رای‌گیری صورت نمی‌گرفت و دلیلی که 12نفر از 13 عضو به آن رای دادند، همین مساله بود.

دستیار رئیس مجلس گفت: البته مهمتر از این مباحث، این نکته بدیهی است که برخی مغرضانه چگونه با یک تفسیر غلط از یک جمله، تصریح روشن و دستور مشخص آقا را کنار می‌گذارند؟ آیا نص صریح پیام آقا این نیست که اذن تفاهم‌نامه را دادند و پیگیر محقق شدن شروط گفته شده در آن هستند؟ آیا باید در برابر نص صریح ولی جامعه اجتهاد کرد یا وظیفه ما عمل به فرمان آقا است؟

وی افزود: مجدد تاکید می‌شود اولین نفراتی که با خوشحالی آماده کنار گذاشتن تفاهم نامه در صورت نظر معظم‌له هستند، هیئت مذاکره کننده هستند و معتقدیم تفاهم‌نامه اگر همینجا نیز متوقف شود، توانسته است بیش از 70میلیون بشکه نفت از خط محاصره  عبور دهد که درآمد چند ماه آینده را تضمین می کند، چندین کشتی با ظرفیت بیش از 30میلیون بشکه نفت خالی به مناطق نفتی برگشته است، حداقل بیش از 30کشتی کالاهای اساسی و مواد اولیه موردن نیاز در بنادر کشور تخلیه شود(حتما آمارهای جدید عدد بالاتری را نشان می‌دهد)، حجم آتش علیه مردم لبنان را به شدت کاهش دهد، نیروهای نظامی ما ظرفیت های خود را بازسازی کنند و خلاصه اجرای ناقص همین تفاهم نامه باعث شده ما آماده‌تر وارد جنگ بعدی شویم.

احدیان اضافه کرد: این درحالی است که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تا روز گزارش کاهشی بوده و به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است یعنی آمریکا از بازگشایی تنگه صرفا منفعت کوتاه مدت کاهش قیمت نفت را برده و منفعت بلند مدت نصیبش نشده است.

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