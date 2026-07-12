وی بیان کرد: اما آنچه قطعی است این است که ایشان (رهبر انقلاب) مخالف مذاکره نبودند چرا که قبل از سفر اسلام آباد، مجوز مذاکرات عزتمندانه را با رعایت چارچوبی تائید کردند. همچنین ایشان پس از بررسی پاسخ‌های اعضای شعام به سوالاتی که کرده بودند، ابتدا موافقت‌شان را در صورت رای سه چهارم شعام اعلام کردند و سپس رای‌گیری شد یعنی اگر ایشان نظر مثبت درصورت رای سه چهارم نداشتند، اصلا در شورای عالی امنیت ملی رای‌گیری صورت نمی‌گرفت و دلیلی که 12نفر از 13 عضو به آن رای دادند، همین مساله بود.



دستیار رئیس مجلس گفت: البته مهمتر از این مباحث، این نکته بدیهی است که برخی مغرضانه چگونه با یک تفسیر غلط از یک جمله، تصریح روشن و دستور مشخص آقا را کنار می‌گذارند؟ آیا نص صریح پیام آقا این نیست که اذن تفاهم‌نامه را دادند و پیگیر محقق شدن شروط گفته شده در آن هستند؟ آیا باید در برابر نص صریح ولی جامعه اجتهاد کرد یا وظیفه ما عمل به فرمان آقا است؟



وی افزود: مجدد تاکید می‌شود اولین نفراتی که با خوشحالی آماده کنار گذاشتن تفاهم نامه در صورت نظر معظم‌له هستند، هیئت مذاکره کننده هستند و معتقدیم تفاهم‌نامه اگر همینجا نیز متوقف شود، توانسته است بیش از 70میلیون بشکه نفت از خط محاصره عبور دهد که درآمد چند ماه آینده را تضمین می کند، چندین کشتی با ظرفیت بیش از 30میلیون بشکه نفت خالی به مناطق نفتی برگشته است، حداقل بیش از 30کشتی کالاهای اساسی و مواد اولیه موردن نیاز در بنادر کشور تخلیه شود(حتما آمارهای جدید عدد بالاتری را نشان می‌دهد)، حجم آتش علیه مردم لبنان را به شدت کاهش دهد، نیروهای نظامی ما ظرفیت های خود را بازسازی کنند و خلاصه اجرای ناقص همین تفاهم نامه باعث شده ما آماده‌تر وارد جنگ بعدی شویم.



احدیان اضافه کرد: این درحالی است که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تا روز گزارش کاهشی بوده و به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است یعنی آمریکا از بازگشایی تنگه صرفا منفعت کوتاه مدت کاهش قیمت نفت را برده و منفعت بلند مدت نصیبش نشده است.