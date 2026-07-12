تاکید غریب آبادی بر تعیین واکنش به هر سوءقصدی علیه رهبری و دیگر مقامات از سوی شعام و مجلس

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: در تداوم راهبرد مقابله کوبنده با هر تجاوز نظامی علیه کشور، ضروری است شورای عالی امنیت ملی یا مجلس شورای اسلامی مقرراتی عملی را مصوب کنند که پاسخ قاطع و پشیمان کننده نظام درصورت هرگونه سوءقصد علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و کشوری از قبل مشخص شده باشد.



وی تاکید کرد که «هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند.»