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تاکید غریب آبادی بر تعیین واکنش به هر سوءقصدی علیه رهبری و دیگر مقامات از سوی شعام و مجلس

تاکید غریب آبادی بر تعیین واکنش به هر سوءقصدی علیه رهبری و دیگر مقامات از سوی شعام و مجلس
کد خبر : 1812370
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معاون وزیر امور خارجه از شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی خواست تا مقرراتی را در راستای پاسخ به هرگونه سوءقصد علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و کشوری وضع کنند.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: در تداوم راهبرد مقابله کوبنده با هر تجاوز نظامی علیه کشور، ضروری است شورای عالی امنیت ملی یا مجلس شورای اسلامی مقرراتی عملی را مصوب کنند که پاسخ قاطع و پشیمان کننده نظام درصورت هرگونه سوءقصد علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و کشوری از قبل مشخص شده باشد.

وی تاکید کرد که «هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند.»

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