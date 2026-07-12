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شماتت کردن ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است

شماتت کردن ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است
کد خبر : 1812348
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: شماتت کردن ایران به‌خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل درباره آنجه که «برخورد نظامی» و حملات ایران علیه کشورهای منطقه و کشتی‌ها توصیف کرده است، در شبکه ایکس نوشت:

«آقای سخنگو:

این وضعیت، «برخورد نظامی» نیست بلکه ادامه تجاوز آشکار نظامی است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید.

ایران به جایی حمله نکرده است؛ ضربات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی متعلق به آمریکا، مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل است.

شما باید از کشورهایی که قلمرو و پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند بخواهید که مانع از استفاده آمریکا از قلمروشان برای تدارک حمله به ایران شوند.

مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.

ضمنا عنوان صحیح، «خلیج فارس» است؛ لطفا دستورالعمل‌های ذی‌ربط سازمان ملل از جمله بخشنامه‌های مورخ ۱۸ اوت ۱۹۹۴ و ۱۴ می ۱۹۹۹ که استفاده از نام کامل «خلیج فارس» را الزامی می‌داند رعایت کنید.

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