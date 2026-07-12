شهادت یکی از مدیران مخابرات هرمزگان در حمله دیشب آمریکا

به گزارش ایلنا،استانداری هرمزگان اعلام کرد نوح مهدوی اهل بندرلنگه که برای انجام عملیات پایدارسازی ارتباطات مخابراتی بعد از حملات دشمن، به یکی از جزایر اعزام شده بود در حمله آمریکا به شهادت رسید.