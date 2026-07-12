خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور:

دولت در مواجهه با جنگ نابرابر اخیر، عملکرد موفقی داشت

دولت در مواجهه با جنگ نابرابر اخیر، عملکرد موفقی داشت
کد خبر : 1812289
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: دولت در مواجهه با جنگ نابرابر اخیر، عملکرد موفق و افتخارآمیزی داشت و با مدیریت و تدبیر، امنیت غذایی کشور را به بهترین شکل تأمین کرد؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه احساس کمبودی در بین مردم رخ نداد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن اسماعیلی در نشست شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، از برگزاری جشنواره ارزیابی عملکرد پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: ارزیابی عملکرد معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به همت همکاران این معاونت و معاونت‌های امور مجلس دستگاه‌ها انجام شد و به‌زودی نتایج این ارزیابی اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های برتر با این هدف معرفی می‌شوند که همه بدانند معمارانِ ارتباطِ مؤثر و هرچه بهتر دو قوه مجریه و مقننه، این افراد هستند.

اسماعیلی حضور میلیونی مردم در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده گرامی ایشان را نماد وحدت و انسجام ملی خواند و گفت: پیام این حضور بی‌نظیر، دفاع از میراث ماندگار قائد شهید و ندای خونخواهی و مقاومت و آمادگی برای پشتیبانی و حفظ نظام و عزت ملت ایران بود.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از میزبانی وزارت جهاد کشاورزی، به تجلیل از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در «جنگ رمضان» پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در «جنگ 40 روزه» امنیت غذایی مردم را تأمین کرد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، وزارت جهاد کشاورزی با مدیریتی مدبرانه، امنیت غذایی مردم را به‌گونه‌ای تأمین کرد که احساس کمبودی در جامعه رخ نداد.

محسن اسماعیلی با بیان گزارشی از اقدامات دولت در شرایط جنگ اخیر اظهار داشت: دولت در مواجهه با جنگ نابرابر اخیر، عملکرد موفق و افتخارآمیزی داشت و در این میان، وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت و تدبیر، امنیت غذایی کشور را به بهترین شکل تأمین کرد؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه احساس کمبودی در بین مردم رخ نداد.

اسماعیلی هدف از برگزاری این نشست را قدردانی از مجموعه جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای استمرار خدمت‌رسانی دانست و بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها و مجلس برای پیگیری برنامه‌های اجرایی تأکید کرد.

در این نشست، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در سخنانی نشست معاونان پارلمانی را فرصتی برای بهبود و تقویت تعاملات دو قوه مقننه و مجریه خواند و گفت: با اراده و برنامه‌ریزی دولت، حمایت فراوان رئیس‌جمهور و تلاش کارکنان خدوم این وزارتخانه در ایام جنگ تحمیلی اخیر، هیچ کمبودی به لحاظ مواد غذایی در کشور صورت نگرفت.

وزیر جهاد کشاورزی با تجلیل از عملکرد معاونان پارلمانی خاطرنشان کرد: با همدلی و همکاری نمایندگان مجلس، گام‌های بزرگی برای تأمین امنیت غذایی مردم برداشته شده است.

در پایان این جلسه، عملکرد معاونت‌های امور مجلس رئیس‌جمهور در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی متبوع خود را در تعامل با مجلس شورای اسلامی گزارش کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل