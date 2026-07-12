دیدار نماینده سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان
نماینده سازمان ملل در امور لبنان، در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، بر اهمیت تلاش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد و وزیر امور خارجه نیز با محکومیت حملات غیرقانونی آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر استمرار حمایت ایران از مردم لبنان و تمامیت ارضی این کشور تأکید نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، ژان آرنو، نماینده سازمان ملل در امور لبنان، که برای رایزنی با مقامهای کشورمان به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، دیدار کرد.
نماینده سازمان ملل در امور لبنان با ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت تلاش همهجانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.
آرنو همچنین با ارائه ارزیابی از وضعیت لبنان و تلاشهای صورتگرفته از سوی سازمان ملل متحد برای تثبیت آتشبس و خاتمه جنگ در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و با تقویت همکاریهای بین کشورهای منطقه، شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه بهخصوص لبنان باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت نماینده سازمان ملل، تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران و نقض ترتیبات در تنگه هرمز و نیز تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد و مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش را بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در محکومیت تجاوزات آمریکا تأکید کرد.
عراقچی همچنین بر استمرار حمایت همهجانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید نمود.