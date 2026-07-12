دیدار نماینده سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان

نماینده سازمان ملل در امور لبنان با ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

آرنو همچنین با ارائه ارزیابی از وضعیت لبنان و تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان ملل متحد برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و با تقویت همکاری‌های بین کشورهای منطقه، شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه به‌خصوص لبنان باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت نماینده سازمان ملل، تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران و نقض ترتیبات در تنگه هرمز و نیز تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد و مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش را بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در محکومیت تجاوزات آمریکا تأکید کرد.

عراقچی همچنین بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید نمود.