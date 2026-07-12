به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه امروز (21 تیر) هیئت دولت، وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلف شدند تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، فهرست کد تعرفه‌های گمرکی کالاهای اساسی و دارو را جهت اعمال معافیت از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی، تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.