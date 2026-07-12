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پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
کد خبر : 1812277
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​رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، با تسلیت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور، تصریح کرد: ایشان در دوره مسئولیت و حیات پربرکت خود، نقش مؤثری در گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ایفا کرد و خدمات ایشان همواره با احترام در خاطره دو ملت باقی خواهد ماند.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی
امیر محترم دولت قطر

با اندوه فراوان، خبر درگذشت پدر گرامی جنابعالی، مرحوم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را دریافت کردم.

این ضایعه را صمیمانه به جنابعالی، خاندان آل ثانی و دولت و مردم برادر قطر تسلیت می‌گویم. مرحوم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، در دوران مسئولیت و حیات پربرکت خود، نقش مؤثری در گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ایفا کرد و خدمات و یاد ایشان همواره با احترام در خاطره دو ملت باقی خواهد ماند.

از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

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