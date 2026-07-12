نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس:
تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نیست
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام پیجیاسای به این شرح است: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است؛ برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید.
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مدیریت آبراه خلیج فارس