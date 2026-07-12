میدان و دیپلماسی؛ همراه و همسو در مسیر اعتلای ایران اسلامی/ ارتش ایران پشتیبان دستگاه سیاست خارجی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پیام اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، ضمن یادآوری همراهی و همسویی میدان و دیپلماسی برای اعتلای ایران اسلامی، ارتش را پشتیبان دستگاه سیاست خارجی خواند و بر همراهی و هماهنگی این دو بخش از نظام اسلامی تاکید کرد.

متن توئیت سخنگوی ارتش به شرح زیر است:ارتش جمهوری اسلامی ایران، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، با اقتدار و عزم راسخ، در راستای حفاظت و ارتقای امنیت و عزت ملی در حال مجاهدت است، میدان و دیپلماسی دو بال اعتلای ایران اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبان دستگاه سیاست خارجی است و همراهی و هماهنگی این دو بخش تضمین کننده اعتلا و اقتدار میهن اسلامی است. از پیام محبت آمیز سخنگوی محترم وزارت خارجه جناب آقای دکتر بقایی در خصوص نیروهای مسلح سپاسگزارم.

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