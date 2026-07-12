عضو هئیت رئیسه مجلس:
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس به صورت مکانیزه و طبق مفاد آییننامه داخلی برگزار میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس با برگه و به صورت مخفیانه برگزار خواهد شد ولی برای ثبت آراء از دستگاه مکانیزه استفاده میشود تا خطای انسانی صورت نگیرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود، گفت: براساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها با برگه و به صورت مخفیانه برگزار میشود ولی برای ثبت آراء از دستگاه مکانیزه استفاده خواهد شد تا خطای انسانی صورت نگیرد.
وی افزود: انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی مانند انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم برگزار میشود لذا برای هر نماینده کارت جداگانه صادر خواهد شد و اعضای هر کمیسیون آراء خود را توسط دستگاه مکانیزه ثبت و سپس برگه کاغذی را در صندوق انداخته و در نهایت شمارش آراء صورت میگیرد بنابراین مفاد آیین نامه داخلی کاملا رعایت خواهد شد البته این انتخابات مزایایی دارد از جمله اینکه در شمارش آراء خطایی بوجود نخواهد آمد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: فرآیند برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از امروز شروع شده و تا روز سهشنبه هفته جاری اعضای هیئت رئیسه هر کمیسیون انتخاب خواهند شد.