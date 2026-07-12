به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود، گفت: براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها با برگه و به صورت مخفیانه برگزار می‌شود ولی برای ثبت آراء از دستگاه مکانیزه استفاده خواهد شد تا خطای انسانی صورت نگیرد.