شهادت حمیدرضا دهقانی در حمله تروریستی آمریکا به جاسک

به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت شهید دهقانی، در جریان حملات تروریستی شب گذشته آمریکا به منطقه جاسک به درجه شهادت نائل آمد.

محمد حیدری افزود: استان بوشهر تاکنون ۶۰ شهید را در راه حفظ امنیت ایران اسلامی تقدیم کرده است که از این میان، ۳۷ نفر در خاک استان به خاک سپرده شده و ۲۳ نفر نیز در سایر استان‌ها دفن شده‌اند.

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