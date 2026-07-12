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شهادت حمیدرضا دهقانی در حمله تروریستی آمریکا به جاسک

شهادت حمیدرضا دهقانی در حمله تروریستی آمریکا به جاسک
کد خبر : 1812221
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حمیدرضا دهقانی، ناوبان سوم تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهل شهرستان دشتستان استان بوشهر در حمله نیرو‌های تروریست آمریکا به جزیره جاسک به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت شهید دهقانی، در جریان حملات تروریستی شب گذشته آمریکا به منطقه جاسک به درجه شهادت نائل آمد.

محمد حیدری افزود: استان بوشهر تاکنون ۶۰ شهید را در راه حفظ امنیت ایران اسلامی تقدیم کرده است که از این میان، ۳۷ نفر در خاک استان به خاک سپرده شده و ۲۳ نفر نیز در سایر استان‌ها دفن شده‌اند.

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