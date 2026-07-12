به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و اعضای شهید خانواده ایشان که به همت روابط عمومی و امور فرهنگی دیوان عالی و دادستانی کل کشور و پایگاه بسیج امام علی (علیه السلام) کاخ دادگستری در روز یکشنبه ۱۴۰۵/۴/۲۱ برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: نه تنها ایران بلکه دنیای اسلام بیش از چهار ماه است که در غم از دست دادن چنین رهبری که تمام عمر خود را صرف اسلام و انقلاب نمود، به عزا نشسته است.

وی ادامه داد: مکتب سرخ حسینی به ما آموزش داده است که در برابر ظلم باید ایستاد و نباید از دادن هزینه در این مسیر، هراس داشت، در تاریخ پر افتخار و سربلند و روشن مکتب تشیع برای احیای این مکتب و زنده نگه داشتن پرچم امامت و ولایت هزینه‌های بسیاری داده شده است و از همان نخستین روز‌های بعد از رحلت پیامبر (ص) تا به امروز تقابل بین حق و باطل همواره وجود داشته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در طول ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب برای تثبیت و مستحکم باقی ماندن انقلاب و در اهتزاز درآمدن پرچم حق، سرمایه‌های فراوانی داده شده، ان شاءالله منتقم حقیقی از پس پرده غیبت ظهور کند و انتقام مظلومین را از ظالمان بگیرد و این امری است که در آن تردیدی نیست و در آیات فراوانی بر آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال نصرت خود را برای پیامبر (ص) و امت اسلامی در طول تاریخ فرستاده است، تاکید کرد: نصرت الهی یک حقیقت انکار ناپذیر قرآنی است، همانطور که خداوند می‌فرماید: «ان تنصرالله ینصرکم» اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اگر دین خدا را یارى کنید، او نیز شما را یارى مى‌کند و گام هایتان را استوار مى‌سازد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: امروز بسیاری از تحلیلگران بین المللی در جنگ تحمیلی و حوادث اخیر اذعان و اقرار صریح دارند که جمهوری اسلامی ایران در تقابل بین صهیونیست جنایتکار و استکبار جهانی موفق و پیروز بوده است، در حالی که توانمندی‌های لجستیکی دشمن با ما قابل مقایسه نیست، اما شاهدیم که دوست و دشمن به پیروزی اسلام و انقلاب ایمان دارند و این ناشی از همان حقیقت قرآنی است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه مردم برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و مکتب قرآنی به پا خاسته‌اند و ما در این حوادث بدون تردید شاهد نصرت الهی هستیم، خاطرنشان کرد: نصرت الهی و حضور و یاری که از جانب مومنین و مردم شامل حال انقلاب اسلامی می‌شود، دو‌بال بسیار اثرگذار در تقابل حق و باطل و پیروزی در برابر دشمنان است، انقلاب اسلامی از نخستین روز پیروزی تا به امروز همواره نصرت الهی و تایید مومنین را شاهد بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر این نکته که تشریح عظمت حضور و در صحنه بودن مردم در واژه نمی‌گنجند، عنوان کرد: مردم از همان روز ۹ اسفند و در پی اقدامات تجاوزگرایانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در صحنه حضور یافتند و با حضور آگاهانه خود اجازه ندادند دشمنان و در راس آنها آمریکا و رژِیم غاصب صهیونیستی به اهدافشان برسند، همانگونه که نیرو‌های مسلح ما با اقتدار به وظایف خود عمل می‌کنند؛ حضور مردم نیز یک مولفه بسیار تاثیرگذار و‌غیرقابل انکار در این خصوص است.

وی با اشاره به جمعیت میلیونی حاضر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: بیش از چهل میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید حضور داشتند که در هیچ جای تاریخ چنین حضوری را سراغ نداریم، بنده توفیق تشرف به مشهد مقدس را داشتم؛ با وجود اینکه پیکر‌های مطهر شهدا با تاخیر وارد صحن مقدس شد، اما مردم از مرد و زن و پیر و جوان زیر آفتاب سوزان و با وجود شدت گرما، برای انجام وداع آخر با رهبر شهیدشان سر از پا نمیشناختند، بنده مناظری از عشق و علاقه به رهبر عزیزمان دیدم که توصیف ناپذیر است، جای شعف دارد که زن و مرد و پیر و جوان اینگونه پای انقلاب ایستاده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: دشمن زبون و مفلوک در ادامه اقدامات تجاوزگرایانه خود و با محاسبات غلطی که داشت، در ایام وداع ملت با رهبر شهید انقلاب، زیرساخت‌های کشور و پل‌های راه آهن در نزدیکی نیشابور و سیستان و بلوچستان را مورد هدف قرار داد تا مردم نتوانند خود را به مراسم تشییع برسانند؛ دنیا شاهد این زبونی و خواری دشمن بود و اینکه چگونه برای دستیابی به اهداف پلید خود دست به اقدامات سخیف میزند.

وی ادامه داد: حضرت امام خامنه‌ای (ره) تمام عمر خود را برای خدمت به مردم و انقلاب صرف کردند و با شهادت اجر و پاداش خود را گرفتند، هرچند ما از وجود ایشان محروم هستیم و فقدان رهبر شهید برای ما سخت و جانکاه است، اما بقا اسلام و انقلاب نتیجه خون شهدا است و خون سرخ ایشان در پایداری انقلاب بسیار اثرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ببینید صهیونیست کودک کش با غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران و هر جایی که یک نفسی در مقابله با شیطان بزرگ و سگ زنجیری اش برخاست، چه می‌کنند؟ همانگونه که لشگر یزید و بنی امیه به کسی رحم نکرده و از هیچ جنایتی علیه اهل بیت فروگذار نکردند امروز هم عناصر ملعون همان کار را با امت اسلامی انجام می‌دهند، تنها راه تقابل با این توطئه‌ها مقاومت و ایستادگی است و ملت ما این مهم را به خوبی فراگرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری که به مناسبت قدردانی از حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صادر شده است، گفت: در این پیام تصریح شده است که انتقام از جریان خبیث و منحوس صهیونیست و استکبار جهانی خواسته امت اسلامی و یک امر حتمی است و ان شاءالله ملت ایران در این زمینه در مجامع سیاسی و بین المللی به وظیفه خود در برابر حرکت دشمن خبیث عمل خواهد کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند در این ایام که پیروان واقعی ولایت در غم بزرگ از دست دادن رهبر شهید خود محزون است، به برکت خون پاک شهدای عالیقدر و خون پاک و مطهر نوه ۱۴ ماهه امام امت به همه ما توفیق عنایت نماید که بتوانیم به تکالیف و وظیفه انقلابی خود عمل نموده و راه امام شهیدمان را آنگونه که شایسته است بپیماییم.

لازم به ذکر است در این مراسم بزرگداشت علاوه برحجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور معاونین، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات و کارکنان دیوان عالی کشور به همراه جمعی از کارکنان هر دو مجموعه حضور داشتند.

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