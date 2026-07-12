پیام تسلیت وزیر امور خارجه کشورمان در پی درگذشت شیخ حمد امیر سابق قطر

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پی درگذشت شیخ حمد امیر سابق قطر در شبکه ایکس پیام تسلیت نوشت: با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت امیر پدر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، را تسلیت می‌گوییم.

صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، خاندان ارجمند آل ثانی و ملت برادر قطر ابراز می‌داریم.

از خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت، و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

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