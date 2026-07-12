سرنگونی یک فروند موشک کروز توسط سامانه پدافند نوین هوافضای سپاه
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان از رهگیری و انهدام یک یک فروند موشک کروز توسط سامانه پدافند نوین هوافضای سپاه در آسمان خرم آباد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان اعلام کرد:
صبح امروز ۲۱ تیرماه، در جریان تجاوز ارتش تروریستی آمریکا یک موشک کروز توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت امر شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در حومه شهرستان خرم آباد، منطقه دره، نصب سرنگون گردید.