سرنگونی یک فروند موشک کروز توسط سامانه پدافند نوین هوافضای سپاه

به گزارش ایلنا به نقل از س‍پاه نیوز، روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان اعلام کرد:

صبح امروز ۲۱ تیرماه، در جریان تجاوز ارتش تروریستی آمریکا یک موشک کروز توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت امر شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در حومه شهرستان خرم آباد، منطقه دره، نصب سرنگون گردید.

انتهای پیام/