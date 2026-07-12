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پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک در المپیاد جهانی را تبریک گفت

پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک در المپیاد جهانی را تبریک گفت
کد خبر : 1812168
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رئیس جمهور در پیامی درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا، این موفقیت ارزشمند را نشانه‌ای روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین دانست و تصریح کرد: فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید، راهگشای حضور موفق و افتخار آفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اهتزاز در می‌آورد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

﻿درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا با سه نشان طلا و دو نشان نقره و کسب رتبه اول دنیا در بخش تجربی این مسابقات، برگ زرین دیگری برافتخارات علمی کشورمان افزود.

این موفقیت ارزشمند که نشانه‌ای روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین است، به دانش آموزان عزیز، خانواده‌های محترم آنان، معلمان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. باور دارم برای ساختن آینده بهتر، نیازمند توجه بیشتر به سرمایه‌های انسانی توانمند، آموزش با کیفیت و فرصت‌های عادلانه برای شکوفایی استعدادها هستیم.

فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید، راهگشای حضور موفق و افتخار آفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اهتزاز در می‌آورد. برای اعضای این تیم و همه جوانان توانمند کشورمان، سلامتی و سربلندی روزافزون آرزو دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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