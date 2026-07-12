به گزارش ایلنا، حجت الاسلام میرتاج الدینی گفت: در این هفته‌ای که ملت ما مشغول مراسم ملی تشییع آقای شهید بودند و مشغول عزاداری بودند از نظر اخلاقی هم خیلی از سیاستمداران دنیا تقبیح کردند که این ترامپ جانی در این شرایط حمله کرد و جنایت دیگری به کارنامه سیاهش اضافه کرد.

اینها نقشه داشتند که در این فرصت که ملت ایران مشغول عزاداری هستند یک مسیر دیگر و یک کریدور دیگری در تنگه هرمز باز کنند که همان موقع سپاه پاسداران هم نقشه اینها را زودتر خواند و به موقع سد کرد. دشمنان دیدند که این تهدیدات چگونه با حضور میلیونی ملت ایران در این مراسم خنثی شد و هیچ موقع نه مردم و نه مسئولین و نه رزمندگان از این مسیری که انتخاب کردند عقب نشینی نمی‌کنند.

وی افزود: به بیان رهبر عزیزمان حضرت آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که در پیام بسیار وزین و تاریخی شان فرمودند؛ این ملت با قیام و رستاخیز خودشان در این مراسم تشییع و وداع با پیکر شهیدان مخصوصا قائد شهید امت در واقع عهد بستند که راه امام شهید را ادامه بدهند، عهد بستند که از این مکتب او پاس بدارند و طریق مستقیمی که تعیین کرده آن راه را ادامه بدهند با استقامت و از سختی‌ها نهراسند. موضوع انتقام و موضوع خونخواهی بسیار موضوع مهمی است، چون رهبر شهید ما خاص ملت ایران نبود.

ولی امر مسلمین جهان بود. ما می‌بینیم در عراق چه کردند ده میلیون نفر با آن حس و با آن پیوند عمیق معنوی که بین امام امت و مردم بود حاضر شدند. در کشور‌های دیگر یکی از کارشناسان گفت اگر همین تشییع را در کشور‌های دیگر حتی در کشور‌های عربی یا مثل پاکستان و یا در جا‌های دیگر انجام می‌دادند همینطور مردم حاضر می‌شدند، بنابراین رهبرما رهبر جهان اسلام بود، ولی امر مسلمین جهان بود و آقا هم به این نکته اشاره داشتند که آحادی از آزادگان جهان بخشی از این تکلیف بزرگ را انجام خواهند داد. یعنی این در واقع حکم و یک تکلیف جهادی بود و این را انجام خواهند داد به موقع و در فرصت‌ها و شرایط.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به سایر برنامه‌های سوگواری و بزرگداشت آقای شهید امت گفت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم از زمان دفن امام شهید و شهدای خانواده معظم ایشان سه روز روز برگزاری مجالس بزرگداشت بوده که از روز جمعه آغاز شده است. در قم سه روز، در مشهد نیز از طرف بیت رهبر عزیزمان مراسمی در نظر گرفته شد و در مراکز استان‌ها نیز مراسم‌هایی برگزار شد.

نیمی از استان‌ها مجالس بزرگداشت را دیروز برگزار کردندو نیم دیگر هم امروز برگزار می‌کنند. تا روز پنجشنبه این طور برنامه ریزی شده است که اجتماعات شبانه و اجتماعات مردمی که داریم با رویکرد بزرگداشت حضرت آقا، تبیین اندیشه‌های آقا و خاطره گویی و مداحی و سرود‌ها در اجتماعات شبانه در رابطه با محوریت قائد شهید و عظیم الشانمان باشد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های شاخص و بسیار گسترده و مهم، چون آقای ما آقای شهید قرآنی بود اختصاص دارد به جامعه قرآنی کشور. یک برنامه ریزی خیلی خوبی صورت گرفته و قرارگاه قرآن کریم جامعه قرآنی ما دیروز برنامه هایشان را به شورای هماهنگی تبلیغات اعلام کردند. اینها هزار محفل انس قرآنی را تدارک دیده‌اند برای همین پنجشنبه و جمعه عصر و هزاران ختم را پیش بینی کردند.

کلا برنامه‌های بعدی را تا چهلم حضرت آقا با چهار رویکرد پیش بینی کرده‌ایم، تبیین و بررسی اندیشه‌های فکری آقا که مکتب آقا را تبیین کنیم، سیره عملی و مبارزاتی ایشان را، بازخوانی اندیشه‌های ایشان، تجدید بیعت با جانشین شایسته آقا رهبر عزیزمان و همه برنامه ها، این شعار باید برخاست یعنی به قولی عصر خامنه‌ای شهید آغاز شده است.

این را استمرار می‌دهیم و فریاد انتقام و خونخواهیسر میدهیم. بعد از این غیر از آن شاخص‌ها که گفتم، برگزاری مجالس در قالب چهل شب چهل مسجد ادامه خواهد داشت.

روضه‌ها و محافل قرآنی خانگی یکی از برنامه‌ها است. برگزاری شب‌های شعر محافل ادبی در طول این چهل روز، خاطره گویی و روایتگری. برگزاری نشست‌های تخصصی و کرسی‌های تبیینی مکتب و میراث فرهنگی حضرت آقا را در حوزه‌های علمیه در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی برای نسل جوان را هم خواهیم داشت. کتابخوانی مخصوصا آثار آقا و آخرین نکته را هم بگویم پویش‌های خدمات مردمی خدمت رسانی به مناطق محروم به یاد آقا یکی دیگر از برنامه‌ها است.

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