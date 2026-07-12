هشدار بازرسی کل کشور به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران:
عدم انعقاد قرارداد برای آغاز عملیات بازسازی فرودگاهها حتی در شرایط جنگی، تخلف محرز است
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که صرفا «فوریت» در انجام پروژهها، نباید بهانهای برای نادیده گرفتن قانون برگزاری مناقصات و مقررات مالی باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ضرورت رعایت چارچوبهای قانونی در شرایط بحرانی، تأکید کرد که صرفا «فوریت» در انجام پروژهها، نباید بهانهای برای نادیده گرفتن قانون برگزاری مناقصات و مقررات مالی باشد.
میرمحمدی با اشاره به بازدید بازرسان سازمان بازرسی از فرودگاههای مهرآباد، زنجان، تبریز و خوی، اظهار داشت که در بازرسیهای میدانی مشخص شده است برخی پروژههای بازسازی فرودگاهها توسط پیمانکاران منتخب آغاز یا حتی به اتمام رسیده است؛ در حالی که تا زمان بازرسی، هیچ قرارداد مکتوبی منعقد و به پیمانکاران ابلاغ نشده بود.
سخنگوی بازرسی کل کشور با بیان اینکه این رویه «نقض آشکار تشریفات قانونی» و «ایجاد تعهد بدون مجوز برای دستگاه اجرایی» قلمداد می شود، تأکید کرد: چنین اقدامی شرکت فرودگاهها را در معرض خطرات جدی حقوقی و قضایی از جمله ادعای افزایش هزینه، درخواست خسارت از سوی پیمانکار و مشکلات حقوقی در دعاوی آتی قرار میدهد.
وی یادآور شد: در همین راستا بازرس کل امور راه و شهر سازی طی مکاتبه ای هشداری به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی؛ انعقاد و ابلاغ قراردادهای مربوط را از آن شرکت مطالبه و هرگونه جواز پرداخت اعم از علیالحساب، صورت وضعیت یا قطعی را منوط به رعایت کامل تشریفات قانونی اعلام کرد.
سخنگوی بازرسی کل کشور در پایان تصریح کرد: صرفا فوریت اقدام میدانی هرگز توجیهی برای عدم توجه به قانون نیست؛ و دستگاههای اجرایی موظفاند حتی در شرایط بحرانی، حداقلهای حقوقی و قراردادی را رعایت کنند.