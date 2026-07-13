پولادی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
احتمال برگزاری انتخابات شوراها در پاییز/ فقط دو مرجع حق اعلام زمان انتخابات را دارند
نایبرئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با تشریح آخرین تصمیمات درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا و رد گمانهزنیها درباره زمان برگزاری انتخابات گفت: مصوبه تعویق انتخابات پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی و تصویب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و در صورت بازگشت کشور به شرایط عادی، انتخابات برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود این انتخابات در پاییز برگزار شود.
کامران پولادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف انتخابات شوراهای شهر و روستا و خبرهایی که درباره برگزاری این انتخابات مطرح میشود، گفت: بعد از اینکه وزارت کشور پیشنهادی آورد که به استناد ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، ما میتوانیم انتخابات را به تعویق بیندازیم، خواستار تعویق انتخابات شد.
نایبرئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جلسهای را با هیأترئیسه مجلس و نواب مجلس، از جمله آقای حاجیبابایی و آقای نیکزاد تشکیل داد، معاون وزیر کشور آقای زینیوند و رئیس ستاد انتخابات کشور هم حضور داشتند. ما این موضوع را بررسی کردیم، نظر آنان این بود که انتخابات تا ۴۵ روز پس از توقف اعلام جنگ، از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به تعویق بیفتد.
وی تأکید کرد: ما هم بررسی کردیم و در نهایت، آن را مصوب کردیم و برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم که شعام این ۴۵ روز را به ۲ ماه افزایش داد. این مصوبه شعام به تصویب مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد.
پولادی با اشاره به اینکه اکنون بعضی از دوستان، حتی از نمایندگانی که در کمیسیونهای دیگر هم هستند هر یک صحبتهایی را مطرح میکنند، عنوان کرد: من به دوستان زنگ زدم و گفتم اگر قرار باشد هر اتفاقی برای انتخابات بیفتد، این ما هستیم که باید اعلام کنیم. شما نباید هر حرفی را بزنید و کشور را دچار تنش کنید. میگویید انتخابات در شهریور برگزار میشود، در حالیکه اینگونه نیست. چیزی که مشخص است این است که یا سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اخبار مربوطه را اعلام میکند یا آقای زینیوند سخنگوی وزارت کشور در اینباره سخن میگوید.
وی ادامه داد: جدیدترین و آخرین موضوع این است که ما قبل از تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری، قرار بود جلسهای با حضور شورای عالی استانها، وزیر کشور، هیأت مرکزی نظارت و دیگر دستگاههای ذیمدخل، مانند شورای نگهبان و نمایندگان سایر دستگاهها، برگزار کنیم تا تصمیمی اتخاذ شود، اما به دلیل مشغلهای که برای برخی از دوستان، از جمله وزیر محترم کشور، پیش آمد، آن جلسه به تعویق افتاد.
نایبرئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور خاطرنشان کرد: اما آنچه مسلم است، این است که در صورتی که انشاءالله، کشور به حالت عادی بازگردد و این موضوع از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شود، حتماً انتخابات را برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر تکلیف جنگ تا پایان آن دو ماه مشخص نشود، چه خواهد شد، عنوان کرد: پیشبینی ما این است که در پاییز بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم، اما اینکه دقیقاً در چه ماهی باشد، اکنون نمیتوانم بگویم. زمانی که جلسه تشکیل شود، تاریخ آن با قاطعیت اعلام خواهد شد.