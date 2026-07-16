دولت مشکلات بازار و بازاریان را حل کند/ بازار هم باید انصاف را رعایت کند

عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه‌های مردم از وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، گفت: ما اعتقاد داریم که به هر حال قشر بازاریان، قشر شریف جامعه هستند و به قول معروف، حلقه واسطه بین دولت و مردم و عهده‌دار تأمین کالای مردم هستند.

این عضو فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به بازاریان و مشکلاتشان در حوزه‌های مختلف توجه شود، از جمله مسائل مالیاتی و بحث‌های مختلفی که با دولت دارند، برطرف شود از همین رو لازم است جلسات مختلفی داشته باشیم.

وی با اشاره به دیدار اعضای فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی با هیات امنای بازار تهران، عنوان کرد: نشستی با بازاریان و اصناف داشتیم که درباره یک‌سری مسائل صحبت کردیم، به غیر از مسائل مربوط به بحث‌های معیشتی و اقتصادی، بحث مرمت بازار تهران و مشکلات این بازار، مطرح بود که باید هرچه سریع‌تر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: نکته مقابل این است که بازار ما نشان داده که در شرایط سخت، کنار مردم و کنار دولت بوده است. ما همان‌جا هم توصیه کردیم که بازار باید منصفانه رفتار کند. ما هم در آنجا توصیه کردیم از یک سو بازار باید منصفانه رفتار کند و از سوی دیگر دولت باید مشکلات را حل کند.

صوفی خاطرنشان کرد: از بازار باید انتظار داشته باشیم که مشکل مردم را حل کند و بر آن نظارت کند. سازمان تعزیرات باید نظارت خود را داشته باشد، مجموعه اتحادیه‌ها باید نظارت داشته باشند و اتحادیه اصناف هم باید نظارت کند.

وی با بیان اینکه بازار همیشه نشان داده که مشکلات مردم را حل کرده است، عنوان کرد: ممکن است عده‌ای هم در این میان بخواهند سوءاستفاده کنند که اینجا، وظیفه دستگاه‌های نظارتی، مانند سازمان تعزیرات و خود اتحادیه‌های صنفی است که مسائل را حل کنند و به هر حال، بازار باید در وضعیتی باشد که مشکلات مردم را حل کند.

این عضو فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هم دولت باید مشکلات بازار و مشکلات بازاریان را حل کند و هم بازاریان باید دقت کنند که انصاف را رعایت کنند تا ان‌شاءالله مشکلی برای تأمین کالای مردم ایجاد نشود.

صوفی در پاسخ به این سؤال که دولت در شرایط فعلی چه اقداماتی می‌تواند برای ساماندهی بازار انجام دهد، اظهار داشت: بالاخره دولت باید بنشیند و مسائل و مشکلات بازار را حل کند، حرف‌های بازاریان را بشنود. اینها حرف دارند و باید به هر حال حرف‌هایشان شنیده شود. ولی در کل، بازار ما بازاری است که منصف هستند و سعی می‌کنند مشکلات را حل کنند.

وی ادامه داد: ممکن است در این میان عده‌ای هم بخواهند، خدایی نکرده، سوءاستفاده کنند که آن به هر حال بحث دیگری است. اما هر کسی باید وظیفه خود را درست انجام دهد. سازمان تعزیرات باید وظیفه خود را درست انجام دهد. دولت هم در حل مشکلات بازار و بازاریان، مباحث مالیاتی و موضوعاتی که بازاریان درباره آن نگرانی دارند، باید توجه لازم را داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر خدمات خوبی از بازار می‌خواهیم، باید به بازار توجه کنیم، مشکلاتش را حل کنیم و از آن طرف هم انتظار داشته باشیم که بازار به مردم خدمات ارائه دهد.

وی درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه دولت هر زمان درآمد ارزی در اختیار دارد، بیشتر به سمت واردات حرکت می‌کند تا حمایت از تولید، آیا در این زمان که کشور درگیر جنگ است این انتقاد را می‌توان داشت یا این که باید صبر کنیم جنگ تمام شود و به سمت تولید برویم، گفت: فرقی نمی‌کند، همواره باید مراقب تولید باشیم. رهبر عزیزمان و رهبر شهیدمان، بارها بر موضوع تولید داخلی تأکید داشتند.

صوفی بیان کرد: اساساً همه کشورهای دنیا، چه کشورهای پیشرفته، چه کشورهای صنعتی و چه کشورهای در حال توسعه، به حوزه تولید خود توجه ویژه دارند. اگر می‌خواهیم کشور روی پای خود بایستد، به هر حال موضوع تولید و اشتغال باید همواره مورد توجه و حمایت قرار گیرد. این موضوع ربطی به زمان جنگ یا غیرجنگ ندارد؛ لذا دولت باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

انتهای پیام/