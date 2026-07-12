رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
شهادت رهبر انقلاب، بیداری امت اسلامی را شتاب خواهد داد
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسنی گفت: شهادت عاشورایی رهبر انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رخدادهای قرن حاضر است و آثار و پیامدهای این واقعه تاریخی در سالهای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد و مسیر تحولات جهان اسلام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجتالاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد نیروی دریایی ارتش، با تسلیت شهادت عاشورایی رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حادثه را یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رخدادهای قرن حاضر دانست و گفت: آثار و پیامدهای این واقعه تاریخی در سالهای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد و مسیر تحولات جهان اسلام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به ابعاد گوناگون این حادثه، اظهار داشت: شهادت رهبر انقلاب علاوه بر پیامدهای تلخ، رهاوردهای مهمی نیز برای امت اسلامی به همراه داشته است که از جمله آن میتوان به آشکار شدن هرچه بیشتر محبوبیت و نفوذ معنوی ایشان در میان ملت ایران، امت اسلامی و آزادگان جهان اشاره کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه آیینهای گسترده بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید در کشورهای گوناگون، جلوهای از جایگاه معنوی ولایت در میان ملتها بود، افزود: حضور و ابراز احساسات مردم کشورهای اسلامی نشان داد که اندیشه ولایت و گفتمان انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به سرمایهای مشترک برای امت اسلامی تبدیل شده است.
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسنی یکی دیگر از دستاوردهای این رخداد را الهامبخشی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید برای نسلهای آینده عنوان کرد و گفت: همانگونه که نهضت عاشورا پس از شهادت امام حسین (ع) منشأ بیداری ملتها شد، این شهادت نیز میتواند زمینهساز تقویت روحیه مقاومت، وحدت و بیداری در جهان اسلام باشد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به ضرورت تحقق امتسازی اسلامی، تصریح کرد: یکی از آرمانهای راهبردی رهبر شهید، شکلگیری امت واحده اسلامی بود و امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای تقویت همبستگی میان ملتهای مسلمان و گسترش محور مقاومت تلاش شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی از پیامدهای این حادثه را مورد اشاره قرار داد و گفت: استمرار تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی، جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای ایجاد ناامنی و فتنه از جمله چالشهایی است که نیازمند هوشیاری، انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف، تقویت همهجانبه توان دفاعی کشور و حفظ وحدت و همدلی را از مهمترین راهکارهای عبور از شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از ولایت، همانند گذشته از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
وی با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، عزت و اقتدار ایران اسلامی و توفیق ملت در ادامه مسیر شهدا، از همه آحاد جامعه خواست با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام بردارند.