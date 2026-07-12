جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش از دستاوردهای علمی سربازان نخبه مرکز آموزش ۰۱ نزاجا بازدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خوش‌قلب جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، در جریان حضور در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش، با جمعی از سربازان نخبه و جوانان دارای ایده‌های نوآورانه دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دغدغه‌های علمی آنان قرار گرفت.

وی سپس از نمایشگاه دستاوردهای علمی این مرکز دیدن کرد و طرح‌های پژوهشی، اختراعات و ابتکارات سربازان نخبه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در این بخش، تعدادی از سربازان نیز با تشریح روند شکل‌گیری و کاربردهای طرح‌های خود، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز را معرفی کردند.

امیر سرتیپ خوش‌قلب با تأکید بر اینکه نخبگان و استعدادهای جوان از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری جوانان، نقش مؤثری در توسعه فناوری، تحقق خودکفایی و ارتقای توان دفاعی کشور دارد و نیروهای مسلح باید بیش از پیش از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در مأموریت‌های پدافند هوایی، افزود: آینده قدرت دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری و فناوری‌های پیشرفته گره خورده است و نیروی پدافند هوایی ارتش از ایده‌های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های بومی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت می‌کند.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان، با تقدیر از دستاوردهای علمی سربازان نخبه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز علمی، دانشگاه‌ها، نخبگان و نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادهای جوان و بهره‌گیری از توان علمی آنان، نقش مهمی در افزایش اقتدار، بازدارندگی و آمادگی دفاعی کشور خواهد داشت.

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