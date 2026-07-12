به گزارش ایلنا، محسن رضایی روز یکشنبه در آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلای بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: از اینکه مردم خراسان شمالی این‌گونه در مراسم گرامیداشت این قهرمان ایران اسلامی حضور پیدا کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: سابقه‌ای که از خراسان شمالی داریم، همین است که مردم این دیار پای انقلاب ایستاده‌اند؛ این منطقه مردان غیرتمندی دارد و اجداد شما بارها جان خود را برای دفاع از آرمان‌ها فدا کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رخدادهای اخیر اظهار کرد: حادثه بزرگی اتفاق افتاده است و این حادثه در روزهای آینده نیز ابعاد بیشتری خواهد داشت؛ باید با دقت نگاه کنیم که این حادثه چه میزان انسانی و چه میزان الهی است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این حادثه بزرگ، تشییع باشکوه رهبر انقلاب اسلامی است که در دنیا غوغا به پا کرده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: برای نخستین بار است که خبرگزاری‌های دنیا نتوانستند شکوه این تشییع را نادیده بگیرند؛ بسیاری از تحلیلگران هنوز نتوانسته‌اند درباره این موضوع تحلیل دقیقی ارائه کنند و همچنان در شگفتی این حماسه هستند.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۴۰ روزه، ایران وارد نقطه‌ای تاریخی شده است و شهادت رهبر انقلاب اسلامی از مهم‌ترین ابعاد این حادثه بزرگ به شمار می‌رود.

رضایی اظهار کرد: این حادثه آن‌چنان اهمیت داشته است که مردم عراق نیز در مراسم تشییع حضور باشکوهی داشتند و ارادت و احساسات خود را نشان دادند.

وی افزود: ما دوره‌ای از جنگ و اختلاف با عراق را پشت سر گذاشتیم، اما امروز شاهد آن هستیم که مردم عراق در کنار مردم ایران قرار گرفتند و این موضوع نشان می‌دهد فقدان یک شخصیت بزرگ برای ملت‌ها مسئله‌ای ساده نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز بسیاری از آزادگان و آزادخواهان جهان در پی شناخت این شخصیت بزرگ هستند و می‌خواهند بدانند این فرد چه کسی بوده و اهداف و آرمان‌های او چه بوده است.

وی با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب اسلامی تاثیرات گسترده‌ای خواهد داشت، گفت: این شهادت موجب تقویت آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد شد.

رضایی با تاکید بر اینکه انتقام بخشی از مسیر انقلاب اسلامی است، گفت: انتقام هرگز به معنای پایان انقلاب نیست، بلکه در کنار آن، استمرار انقلاب نیز از اهمیت برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری انتقام، اظهار کرد: به عواطف ملت ایران حمله شده و پدر ما را کشتند. این پرسش نیز مطرح است که چگونه از آن سوی دنیا چنین اقدامی علیه ملت ایران انجام می‌شود، در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی، ملت‌ها حق دفاع از حقوق خود را دارند.

مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب با تاکید بر جایگاه رهبری در نظام اسلامی افزود: حریم رهبری، حریم مرجعیت و حریم قرآن است و امروز این حریم مورد تعرض قرار گرفته است، اگر رهبرکشی به یک رویه تبدیل شود، دیگر امنیتی برای هیچ کشوری باقی نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور کرده‌اند، تصریح کرد: این اقدام باید با تنبیهی قاطع و متناسب پاسخ داده شود.

رضایی با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع نیز گفت: ده‌ها مستند و ادعای حقوقی در این زمینه وجود دارد و ما کشوری اسلامی و قرآنی هستیم و توهین به رهبری، توهین به اسلام تلقی می‌شود؛ از این رو، موضوع انتقام، مساله‌ای جدی و قابل پیگیری است.

وی آینده ایران را در سایه درایت رهبر انقلاب تضمین‌شده دانست و افزود: مسیر انتقام نیز دنبال خواهد شد. البته این پرسش مطرح است که آیا می‌توان بدون پاسخ به این جنایت، حقوق ملت را مطالبه کرد؟ آیات قرآن بر مقابله با دشمن و خوار کردن متجاوزان تاکید دارد.

رضایی همچنین حضور مردم در راهپیمایی‌ها و آیین‌های تشییع شهدا را نشانه اقتدار ملی دانست و گفت: حضور گسترده مردم، دشمنان را در برابر افکار عمومی جهان خوار و ناکام کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: کسانی که رهبر ما را به شهادت رساندند، همزمان از آبادانی ایران سخن می‌گویند و وعده سرمایه‌گذاری می‌دهند؛ در حالی که این ادعاها با عملکرد آنان سازگار نیست.

مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب با اشاره به سابقه روابط آمریکا با ایران گفت: ملت ایران دهه‌ها در برابر سیاست‌های آمریکا ایستاده‌اند و حمایت از رژیم پهلوی، پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی، اعمال تحریم‌ها علیه ایران و دیگر اقدامات خصمانه، پرسش‌های جدی درباره ادعای دوستی آمریکا با ملت ایران ایجاد می‌کند.

رضایی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: کسانی که رهبر ما را به شهادت رساندند، از سوی دیگر مدعی هستند که با سرمایه‌گذاری، ایران را آباد خواهند کرد، اما این ادعاها با عملکرد آنان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به سابقه روابط آمریکا با ایران گفت: ملت ایران بیش از هفت دهه در برابر سیاست‌های آمریکا ایستادگی کرده‌اند. حمایت از رژیم پهلوی، پشتیبانی از صدام در دوران جنگ تحمیلی، اعمال تحریم‌ها علیه ایران و دیگر اقدامات خصمانه، این پرسش را ایجاد می‌کند که بر چه اساسی می‌توان از دوستی و صلح با آمریکا سخن گفت.

مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت مقابله با اقدامات آمریکا افزود: باید پاسخی قاطع به این اقدامات داده شود تا آمریکا از ادامه این رفتارها دست بردارد.

رضایی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند ایمان، هوشیاری و استقامت است، اظهار کرد: خداوند به مومنان وعده پیروزی داده است، مشروط بر آنکه در برابر دشمن دچار سستی نشوند و ما توان مقابله با دشمن را داریم، اما نباید دشمن را دست‌کم بگیریم و باید با مقاومت، استقامت، تدبیر، وحدت و انسجام مسیر خود را ادامه دهیم.

وی با اشاره به تقدیم سه هزار شهید از سوی استان خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس، ناآرامی‌ها و جنگ اخیر، از ایثار مردم این استان قدردانی کرد.

رضایی همچنین حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف را عامل شکل‌گیری و تداوم انقلاب دانست و گفت: همان‌گونه که انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد، تحولات امروز نیز دارای اهداف و آرمان‌های معینی است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: این گذرگاه راهبردی از ده‌ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد و جمهوری اسلامی ایران از آن حفاظت خواهد کرد.

مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب، یکی از اهداف این انقلاب را حرکت به سوی شکل‌گیری جامعه مهدوی عنوان کرد و افزود: انقلاب بزرگی در ایران در حال شکل‌گیری است که درباره ابعاد آن در آینده سخن خواهم گفت.

رضایی در پایان، به نمایندگی از رهبر انقلاب، از حضور مردم در صحنه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: حضور پرشور مردم در میدان‌ها، موجب عزت و سرافرازی کشور شده است.

آیین بزرگداشت آقای شهید ایران، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) در مصلای امام خمینی بجنورد با حضور حماسی افشار مختلف مردم و خانواده شهدا برگزار شد.

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