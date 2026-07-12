نشست «واکاوی ابعاد راهبردی و تمدنی تشییع تاریخی رهبر شهید»

به گزارش ایلنا، نشست علمی ـ تخصصی «واکاوی ابعاد راهبردی و تمدنی تشییع تاریخی رهبر شهید؛ پیام‌ها، کارکردها و دستاوردها» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست در پی بازتاب گسترده تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، و با هدف بررسی ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این رخداد برگزار می‌شود؛ رخدادی که با حضور میلیونی مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا و نیز برگزاری آیین‌های نمادین در برخی کشورهای دیگر، به یکی از رویدادهای کم‌نظیر جهان اسلام تبدیل شد.

در این برنامه علمی، دکتر محمدعلی فتح‌الهی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر حمیدرضا جلایی‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، محمدکاظم انبارلویی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی، و دکتر مجتبی سلطانی احمدی، تاریخ‌پژوه و دانشیار دانشگاه پیام‌ نور، به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود خواهند پرداخت.

محورهای نشست:

• ابعاد تمدنی و پیام‌های راهبردی تشییع

• کارکردهای انسجام‌بخش داخلی

• بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

• روایت‌گری تاریخی و جنگ روایت‌ها

• پیوند تمدنی ایران و عراق

• ابعاد معنایی، مدیریتی و لجستیکی مراسم

این نشست روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

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