خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف تسهیلات حمایت از خانواده

۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف تسهیلات حمایت از خانواده
کد خبر : 1812052
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۱،۰۵۵،۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲،۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بدلیل عدم پیش‌بینی منابع تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سال‌های اخیر، همچنان ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

همچنین در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶،۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱،۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، کماکان تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل