۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف تسهیلات حمایت از خانواده
دیوان محاسبات کشور گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از مجموع ۱،۰۵۵،۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲،۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بدلیل عدم پیشبینی منابع تسهیلات قرضالحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سالهای اخیر، همچنان ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
همچنین در بخش تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶،۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱،۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، کماکان تسهیلات دریافت نکردهاند.