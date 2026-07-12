آیت الله عرافی در پیامی تبیین کرد:
حوزههای علمیه مأمور تبیین و استمرار راه امام شهید هستند
در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، با تأکید بر رسالت حوزههای علمیه، دانشگاهها و نخبگان در تبیین میراث فکری و تمدنی امام شهید، خواستار حضور گسترده مردم در آیین تشییع شد و ادامه راه وی را در پیروی از ولایت فقیه و تقویت وحدت امت اسلامی و جبهه مقاومت دانست.
به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾
امت بزرگ اسلام، آزادگان و مستضعفان عالم، ملتهای بیدار و وجدانهای آگاه در سراسر جهان!
امروز جهان اسلام و بلکه همه انسانیتِ تشنه عدالت، در سوگ قامتی ایستاده است که نه متعلق به یک مرز و یک ملت، که سرمایه مشترک امت و میراثدار خط انبیا و اولیا بود. شهادت مظلومانه رهبر فرزانه، مرجع عالیقدر و سکاندار انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (اعلیالله مقامه)، رخدادی نیست که در جغرافیای محدودی فهمیده شود؛ این حادثه را باید در مقیاس معادلات جهان اسلام و در افق تحولات بزرگ بشری خواند. آن بزرگوار، منظومهای از فضیلتهای بیشمار و کهکشانی از ویژگیهای ممتاز بود که جلوههای آن شخصیت یگانه در ایران و جهان درخشید و معادلات جهان را تغییر داد و مایه پیشرفتهای گوناگون و شکوه ایران و امت اسلام شد.
امام شهید، اسوهای برای جهاناندیشی بود. اندیشه او مرزهای قومی و ملی را درنوردید و گفتمانی جهانی پی افکند که در آن، ارزشهای انسانیِ مشترک، کرامت بشر، عدالت و ایستادگی در برابر استکبار، زبانی فراگیر یافت. او چالشها و تهدیدهای جهانی را عمیق میفهمید و با ادبیاتی متناسب با عصرِ تمدنها سخن میگفت. الهیاتی که او عرضه کرد، الهیاتِ رهاییبخش جهانی بود؛ کلامی که خدا را به متن زندگی محرومان میآورد و ایمان را به نیروی آزادی ملتها بدل میساخت. شأن والای مرجعیت او نیز در همین امتداد بود: مرجعیتی که فقاهت را با مسئولیت تاریخی و دغدغه امت گره زد. او پدر ملت و روح اسطوره مقاومت و پیشوای امت و جان ملت بود.
جنایت هولناک سیاهرویان آمریکا و اسراییل که به این شهادت انجامید، در پندار سیاهِ طراحان آن، قرار بود ضربهای کاری بر پیکر این نهضت ، ملت و دولت و باعث فروپاشی ناگهانی آن ها باشد. اینجاست که یکی از ابعاد عظمت رهبری او آشکار میشود. او سالها امتسازی و نیز دولت سازی کرده بود؛ مردم را نه به شخص خود، که به خدا و به مبانی و به آرمانهای سترگ و نیروبخش و حیات آفرین، گره زده بود. رهبرانی که بر کاریزمای فردی خویش سرمایهگذاری میکنند، با فروپاشی آن کاریزما، نظم و نظام ملت و حاکمیتشان نیز فرو میریزد. اما الگوی رهبری امام شهید چنان بود که علیرغم همه پیشبینیهای راهبردی دشمن برای آشفتگی و فروپاشی، همه چیز بهگونهای معجزهآسا در مسیر استواری و انسجام پیش رفت. این هم گواهی دیگر بر حقانیت و عمق این مکتب است که مردم را با خدا پیوند داده است نه با افراد.
ای امت رشید! حس خونخواهیِ این خون پاک باید در دلها زنده و مستمر بماند؛ نه بهمثابه شعلهای زودگذر، که بهسان عزمی پایدار برای پیمودن همان راهی که او با خونش آبیاری کرد. خون شهیدان، چراغ راه است و وفاداری به آرمان آنان، حقیقتِ خونخواهی است. خونخواهی و انتقام امام شهید نه یک مواجهه احساسی و هیجانی؛ بلکه استمرار مبارزه با ظلم و استکبار در قالب جدید و از ماموریتهای محوری واساسی جبهه مقاومت است.
شهادت او برای سطوح گوناگون جهان اسلام و ایران، رسالتها و پیامهایی روشن دارد: نخست آنکه شهادت، سرمایه امت است نه خسارت آن، و مایه ذلت و نابودی دشمن است نه دستاورد او. دشمنان گمان بردند که با ترور رهبر دانشمند و فرزانه ایران اسلامی، اراده ملت را در هم خواهند شکست؛ حال آنکه سنت الهی بر آن است که خون پاک شهیدان، ریشههای ایمان را ژرفتر، اراده ملتها را استوارتر و مسیر حق را روشنتر میسازد و این شهادت هر چه والاتر باشد برکات تعیین کنندۀ آن برای امت اسلامی فزایندهتر و شعلهور کنندهتر است.
دومین پیام، شکست محاسبات نظام سلطه است. در این جنگ تحمیلی سوم، دشمن غدار و جنایت پیشه، چشم به تحقق اهدافی دوخته بود که همچون خواب آشفته ای تعبیر نشد و بار دیگر، سر او به سنگ خورد. نقشۀ تجزیه ایران، براندازی نظام، تسلیم شدن ملت ایران، تسلط بر ثروت ملی، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و نابودی محور مقاومت ، به برکت خون امام و فرماندهان و شهدای میناب و هزاران نفر از گلگون کفنان ملت امام حسینی ایران نقش بر آب شد.
دشمن، نه تنها به هیچیک از این اهداف نرسید بلکه شکستهای بزرگی خورد. تبیین ابعاد خرد شدن هیبت بزرگترین ابرقدرت جهان به سالها کار مطالعاتی ژرف نیازمند است. انهدام پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، انهدام اهداف استراتژیک اسرائیل، قدرت یافتن جبهه مقاومت، تسلط بر تنگه هرمز، بعثت و انسجام ملت ایران، بطلان پروژه ایرانهراسی، افزایش حمایت جهانیان از ایران، افشای چهره کریه آمریکا و صهیونیست کودککش، و ظهور ایران به عنوان یک ابرقدرت از محورهای مهم پیروزیهای بزرگ ما در این جنگ است. ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ﴾
سومین پیام، نمایش وحدت امت است. امروز جبهه متحدی از حزبالله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و مقاومت فلسطین شکل گرفته است که باید روز به روز متحدتر و منسجمتر شود. در روزگار فتنههای پیچیده، هیچ سرمایهای برای امت اسلامی، گرانسنگتر از همبستگی، بصیرت و مسئولیتپذیری نیست.
باید دریافت که این مقطع، لحظهای تعیینکننده و سرنوشتساز است. عصر جدید اقتدار ایران و اسلام و محور مقاومت آغاز شده است. این تحولات بزرگ، ثمره قرنها تلاش و مجاهدت عالمان ربانی و ملتهای آگاه است که از امام کبیر (قدسسره) آغاز و با امام شهید (رضوانالله علیه) استمرار یافت؛ میراثی که برای رهایی امت و مستضعفان از رنج چند قرن و برای شکلگیری قطبهای نوین قدرت و تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت به ثمر نشسته است. فهم درست معادلات و تحولات این لحظه، فریضهای است بر دوش همه دلسوزان و اندیشمندان امت.
و مراسم تشییع این پیکر مطهر باید به مثابۀ رخدادی بینظیر و فرازمانی و فرامکانی ثبت شود. گردهماییِ شخصیتهای تراز اول جهان اسلام، نمادهای جهانی، رسانههای قدرتمند امت، عالمان، فرهیختگان، مجاهدان و آزادگان جهان، کمک خواهد کرد تا این حماسه در سطح جهانی پرتو افکند و پیامهای بزرگ امام شهید به دلهای انسانها در همه قارهها، بهویژه در جهان اسلام، برسد. این حضور عظیم، خود فریادی رسا برای حقانیت این راه و تجدید میثاق با منظومهای از ایمان، عدالت، استقلال، عزت، مقاومت و امید به آینده خواهد بود. این تشییع، برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم و جهان اسلام خواهد آفرید.
از همه اقشار مردم، دلدادگان به مکتب خمینی و خامنهای و همه دلسوختگان این مصیبت بزرگ دعوت میکنم تا با حضور گسترده در این رخداد عظیم، جایگاه آن عزیز در دلهای مردم شریف را به نمایش بگذارند و پیام دهند که راه انقلاب و آن شهید رمضان ادامه خواهد داشت و انتقام خون مردم شریف و شهدای گرانقدر گرفته خواهد شد.
و در این لحظه، چگونه میتوان از معمار این نهضت سترگ، حضرت امام خمینی (قدسسره) یاد نکرد؛ آن احیاگری که با اندیشههای والای خود محور مقاومت را بنیان نهاد و کاروان شهیدان را به حرکت درآورد. امام شهید، تداومبخش راستین همان خط و همان مکتب بود و تا آخرین نفس، در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاد و فدایی مردم و ایران اسلامی شد.
امروز مسئولیت مضاعفی بر دوش حوزههای علمیه، دانشگاهها، نخبگان، اندیشمندان و اصحاب رسانه است. باید این حضور را به حرکتی ماندگار فرهنگی، علمی و تمدنی تبدیل کرد. وظیفه ما تبیین حقیقت، حفظ میراث فکری، ترسیم افق آینده و استمرار راه است. شخصیتهای بزرگ تاریخ اسلام به مدرسهای ماندگار تبدیل میشوند که نسلهای پیاپی از آن الهام میگیرند.
ادامۀ راه امام شهید در پیروی صادقانه، آگاهانه و مؤمنانه از ولایت فقیه زمان است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای خط روشن و نورانی استمرار وجود و اندیشه ها و الگوی مبارک رهبری آن امام شهید است.
از خداوند متعال علو درجات این شهید عزیز و الحاق او به اولیای الهی، صبر و بصیرت برای امت، وحدت امت اسلامی، تقویت جبهه مقاومت، بیداری ملتها و زمینهسازی تحقق وعدههای الهی را مسئلت داریم. راه روشن است و کاروان در حرکت. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾
والسلام علی عبادالله الصالحین