به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

برادر نبویان! "بجنگ تا بجنگیمِ سپاه" همان" بچرخ تا بچرخیمِ تیم مذاکره" است ؛ مذاکره با آمریکا همان جنگ است ؛ سپاه و حاکمیت به حرف اختلافی اعتنا نخواهد کرد اما اختلاف افکنی موجب جسور شدن دشمن خواهد شد !

در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی با برادر عزیزم جناب نبویان دیدار و با هم گفت و گوی کوتاه و صمیمی داشتیم ؛ از حیث مکتبی و ولایی خیلی به هم علاقه داریم و ....

روش سه _ چهاره ماهه اخیر برادر نبویان و بخصوص پیام امروزش را درباره سپاه و هرمز و تفاهم نامه به سود وحدت ملی نمی دانم؛ درباره تصویرسازی ایشان از قالیباف و روحانی و ظریف که قاب‌سازی‌ای ناجوانمردانه است نکته‌ای را به زودی البته در پیام دیگری خواهم نوشت و...

اما برادر نبویان! تولید واژگان بجنگ تا بجنگیمِ امروز سپاه خطاب به آمریکای جنایتکار ادامه ی همان بچرخ تا بچرخیمِ رییس هیآت مذاکره با آن جانیان است؛

برادر جان‌! قبلا گفته بودید تنگه را دادید رفت و تنگه باز شد و تمام شد اما آخه! این چه تنگه‌ای است که نمی‌رود!؟ و مدام در آن در حال جنگ هستیم!؟ حالا هم که از قدرت‌نمایی سپاه قهرمان در تنگه، تولید شکاف در ساختار و حاکمیت را ناخواسته القا می‌فرمایید؛ آخه چرا؟!

اینکه آمریکای جنایتکار رژیمی فاسد است و رییسش قاتل و در حال تعقیب ما و سنتکامش تروریست و نیروی دریایی اش راهزن است آیا موجب انکار این واقعیت و حقیقت است که جمهوری اسلامی در تفاهم نامه بر ترتیبات ایرانی تنگه ی هرمز تآکید کرده است ؟! و به همین خاطر آمریکا احساس می کند طرفِ با هوش ایرانی در تفاهم نامه کلاه سر آمریکا گذاشته؛ خب برادر عزیز! اگر می فرمایید اینطور نیست پس جنگ جدید آمریکا با بهانه تنگه هرمز به چه خاطر است ؟!!!!!

می فرمایید درست اما ضمانتش چیست ؟! عرض می کنیم ضمانتی وجود نداشته و ندارد ! ضمانت ما زور ما و جغرافیای ماست!

برادر عزیز! من اگر جای شما بودم تلاش می کردم تا رضایت ولی امر را پس از نارضایتی از انتشار ناقص و وحدت شکنانه‌ی اسناد بکلی سری که روی آنتن رسانه ملی صورت گرفت جلب کنم!

نباید تا این اندازه از حیث ادراکات راهبردی ضعیف باشیم که قدرت نمایی یکپارچه جمهوری اسلامی را در تنگه ی هرمز به محل اختلاف در افکار عمومی بین مذاکره کنندگان و سیاسیون تبدیل کنیم ؛ الحمدلله که فرماندهی تیم مذاکره و فرماندهی تیم عملیات علیه ترتیبات غیر ایرانی تنگه هرمز، از اتاقی مشترک دستور می گیرند و آن دستورات فرماندهی کل قوا ؛ امام مجتبی خامنه ای حفظه الله است !

برادر نبویان ! بر اساس اخبار موثق آشکار و غیر آشکار تولید اختلاف در درون حاکمیت و وانمودسازی وجود اختلاف در باره تنگه هرمز از برنامه های موساد برای گسترش جنگ آمریکایی علیه ایرانِ عزیز است ؛ صد البته ایرانیان درسی فراموش ناشدنی به ائتلاف آمریکایی_ صهیونی خواهند داد اما نباید با دست خودمان دشمن را به طمع بیشتری دعوت و این ائتلاف شکست خورده را به ایجاد جنگ بر روی شانه های قلابی اختلافات در درون حاکمیت ترغیب نماییم ؛

یادمان باشد : شعار جدید این است :

الف) در تفاهم نامه : بچرخ تا بچرخیم !

ب) در میدان : بجنگ تا بجنگیم !

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