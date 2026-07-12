برگزاری مراسم میلیونی تشییع، نشان از جایگاه ویژه رهبر شهید دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان که صبح امروز در مسجد جامع شهدای ارتش برگزار شد، با اشاره به وداع و تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید توسط مردم وفادار و علاقه مندان گفت: مراسم‍های با شکوه رهبر شهید در ایران و عراق ثابت کرد که رهبر شهید، علما و فقهای جامع الشرایط در بین مردم از جایگاه ویژه‍ای برخوردار هستند.

جانشین سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش، ولایت و بصیرت مداری را تنها راه نجات در برابر توطئه‌‍های استکبار دانست و بر پیوند ناگسستنی میان علم، ایمان و رهنمودهای راهبردی رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

وی با اشاره اینکه هرگز تصور نمی‌کردیم روزی در شرایطی باشیم که مراسم یادبودی برای رهبر شهیدمان برگزار کنیم، اظهار داشت: علما در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند، فارغ از هر موضوعی، حتی در دوران طاغوت نیز مرجعیت دینی جایگاهی ممتاز داشت و امروزه نیز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به خوبی با جایگاه علمی، سیاسی و اعتقادی علما آشنا هستند و از نفوذ آن‌ها در توده‌های مردم بیم دارند.

جانشین سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش خاطرنشان کرد: هیچ تحلیلگری نمی‌تواند ارادت میلیونی مردم به رهبر شهید انقلاب را به طور کامل تحلیل کند چرا که ایشان شخصیتی حکیم، انقلابی، شجاع و مدیری مدبر بودند، ایشان فقیه جامع ‌الشرایط، مجاهد، مجتهد، متعهد و اهل عبادت بودند که خیزش انسان‌های عاشق و آزادگان دنیا و حتی غیرمسلمان‌ها در کنار ایشان، گواه ارادت ویژه به این شخصیتی والامقام است.

حجت الاسلام و المسلمین جلیلی صفت، افزود: شهادت رهبر عزیز ما، گره دل‌های مردم عاشق ولایت را با حقیقت ولایت محکم‌تر کرد و غوغایی از ارادت در دل‌ها به پا کرد.

وی تأکید کرد: با وجود برخی نارسایی‍‌ها، مردم همچنان قدردان رهبر شهید خود هستند و میلیون‌ها نفر در مراسم های وداع و تشییع شرکت می‌کنند چرا که ایشان ما را با ماهیت دشمن و برنامه‌هایش آشنا کرد و در برابر وسوسه‌های مذاکراتی، استوار ایستاد و همواره فرمود که اعتمادی به وعده‌های دشمن نیست.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، یادآور شد که در دوران غیبت، ولی امر مسلمین، رهبری تمام بشریت را بر عهده دارد و ما در این شرایط سخت، باید قوی‌ترین سلاح‌ها را در اختیار داشته باشیم، چرا که با آمریکا و رژیم صهیونیستی در وضعیت «پدرکشتگی» هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که همگی بتوانیم در این شرایط به وظایف خود عمل کنیم و دولتمردان با اعتماد به مردم، صادقانه در مسیر خدمت به آنان گام بردارند.

وی بر ضرورت آمادگی حداکثری و تقویت توان دفاعی کشور در برابر دشمنان دیرینه تأکید کرد.

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