جزئیات حمله بامدادی دشمن آمریکایی صهیونی به نقاطی در استان بوشهر
دشمن تروریست آمریکایی صهیونی بامداد امروز نقاطی را در مناطق ساحلی استان بوشهر مورد هجوم تجاوزکارانه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، به گفته یک منبع آگاه از ساعت ۲:۵۵ دقیقه بامداد امروز صداهای انفجاری در شهر بوشهر شنیده میشد که این صداها تقریباً تا ساعت ۴ بامداد ادامه داشت.
دشمن در شهر بوشهر با ۷ پرتابه مناطقی را هدف قرار داد.
در شهرستان دیر ۵ پرتابه و در عسلویه ۴ پرتابه شلیک کرد .
به گفته معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار بوشهر این حملات تجاوزکارانه تلفاتی در پی نداشته است.
همچنین اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم گفت: برخلاف خبرهای فضای مجازی؛ تاکنون صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است
انفجاری در روستای شاه عبدالله در جنوبیترین نقطه استان خوزستان و در ورودی شهرستان دیلم و استان بوشهر گزارش شده که تلفاتی نداشته است.