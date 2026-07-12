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جزئیات حمله بامدادی دشمن آمریکایی صهیونی به نقاطی در استان بوشهر

جزئیات حمله بامدادی دشمن آمریکایی صهیونی به نقاطی در استان بوشهر
کد خبر : 1811962
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دشمن تروریست آمریکایی صهیونی بامداد امروز نقاطی را در مناطق ساحلی استان بوشهر مورد هجوم تجاوزکارانه قرار دارد.

به گزارش ایلنا، به گفته یک منبع آگاه  از ساعت ۲:۵۵ دقیقه بامداد امروز صداهای انفجاری در شهر بوشهر شنیده می‌شد که این صداها تقریباً تا ساعت ۴ بامداد ادامه داشت.

دشمن در شهر بوشهر با ۷ پرتابه مناطقی را هدف قرار داد.

در شهرستان دیر ۵ پرتابه و در عسلویه ۴ پرتابه شلیک کرد .

به گفته معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار بوشهر این حملات تجاوزکارانه تلفاتی در پی نداشته است.

همچنین اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم گفت: برخلاف خبرهای فضای مجازی؛ تاکنون  صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است

انفجاری در روستای شاه عبدالله در جنوبی‌ترین نقطه استان خوزستان و در ورودی شهرستان دیلم و استان بوشهر گزارش شده که تلفاتی نداشته است.

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