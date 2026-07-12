جزئیات حمله بامدادی دشمن آمریکایی صهیونی به نقاطی در استان بوشهر

به گزارش ایلنا، به گفته یک منبع آگاه از ساعت ۲:۵۵ دقیقه بامداد امروز صداهای انفجاری در شهر بوشهر شنیده می‌شد که این صداها تقریباً تا ساعت ۴ بامداد ادامه داشت.

دشمن در شهر بوشهر با ۷ پرتابه مناطقی را هدف قرار داد.

در شهرستان دیر ۵ پرتابه و در عسلویه ۴ پرتابه شلیک کرد .

به گفته معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار بوشهر این حملات تجاوزکارانه تلفاتی در پی نداشته است.

همچنین اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم گفت: برخلاف خبرهای فضای مجازی؛ تاکنون صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است

انفجاری در روستای شاه عبدالله در جنوبی‌ترین نقطه استان خوزستان و در ورودی شهرستان دیلم و استان بوشهر گزارش شده که تلفاتی نداشته است.