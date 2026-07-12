به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، صبح امروز آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و خانواده شهید ایشان، به‌صورت همزمان در ستاد ارتش، ستاد نیروهای چهارگانه آجا، مساجد، حسینیه‌ها و کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور برگزار شد.

این مراسم با حضور فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار شد و برنامه‌هایی از جمله تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سخنرانی، مرثیه‌سرایی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام همراه بود.

انتهای پیام/