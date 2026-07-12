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مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی در تمامی یگان‌های ارتش برگزار شد

مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی در تمامی یگان‌های ارتش برگزار شد
کد خبر : 1811960
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مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و خانواده شهید ایشان، همزمان با سراسر کشور در تمامی یگان‌های ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، صبح امروز آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و خانواده شهید ایشان، به‌صورت همزمان در ستاد ارتش، ستاد نیروهای چهارگانه آجا، مساجد، حسینیه‌ها و کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور برگزار شد.

این مراسم با حضور فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار شد و برنامه‌هایی از جمله تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سخنرانی، مرثیه‌سرایی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام همراه بود.

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