برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ستاد این نیرو برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف اندیشه‌های دفاعی و راهبردی ایشان پرداخت و اظهار کرد: مدیریت قرارگاهی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبرد دفاعی رهبر شهید بود که با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام و فرماندهی واحد در اجرای مأموریت‌های کلان طراحی شده است.

وی با اشاره به نقش قرارگاه پدافند هوایی کشور افزود: در منظومه فکری رهبر شهید، اقتدار دفاعی تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه بر پایه عقلانیت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، توسعه علم و فناوری، شناخت صحیح تهدیدات و پشتوانه مردمی شکل می‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر جایگاه پدافند هوایی در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: آمادگی مستمر، مدیریت هوشمندانه و هماهنگی میان یگان‌های نیروهای مسلح از مهم‌ترین الزامات تحقق اقتدار دفاعی است که رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشت.

وی در پایان، مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های کارکنان نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی پدافند هوایی ارتش در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور را ستود و بر تداوم مسیر اقتدار، عزت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

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