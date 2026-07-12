برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش
مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش در ستاد این نیرو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش و با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ستاد این نیرو برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف اندیشههای دفاعی و راهبردی ایشان پرداخت و اظهار کرد: مدیریت قرارگاهی یکی از مهمترین مؤلفههای راهبرد دفاعی رهبر شهید بود که با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام و فرماندهی واحد در اجرای مأموریتهای کلان طراحی شده است.
وی با اشاره به نقش قرارگاه پدافند هوایی کشور افزود: در منظومه فکری رهبر شهید، اقتدار دفاعی تنها به تجهیزات نظامی محدود نمیشود، بلکه بر پایه عقلانیت، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، توسعه علم و فناوری، شناخت صحیح تهدیدات و پشتوانه مردمی شکل میگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر جایگاه پدافند هوایی در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: آمادگی مستمر، مدیریت هوشمندانه و هماهنگی میان یگانهای نیروهای مسلح از مهمترین الزامات تحقق اقتدار دفاعی است که رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشت.
وی در پایان، مجاهدتها و جانفشانیهای کارکنان نیروهای مسلح، بهویژه نیروی پدافند هوایی ارتش در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور را ستود و بر تداوم مسیر اقتدار، عزت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.