جزئیات حملات هوایی دشمن صهیونی_آمریکایی به ۳ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم و اخبار تکمیلی، آمار احتمالی مجروحان و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

حیاتی با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تییدنشده توجه نکنند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تاکید کرد: به محض تکمیل بررسی‌ها و دریافت گزارش‌های رسمی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پنجشنبه‌ هفته قبل در پی حمله رژیم صهیونیستی به نقطه‌ای در اطراف اهواز، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

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