دومین روز عملیات انهدام مهمات عملنکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از برگزاری دومین روز عملیات انهدام مهمات عملنکرده دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد و از شهروندان خواست در برابر شنیده شدن صدای انفجار نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت در دومین روز متوالی از ساعت ۹صبح الی ۱۳ ظهر روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، صورت میگیرد.
در این اطلاعیه آمده است: روز یکشنبه ۲۱ تیر ماه در شهرستان پاکدشت عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان با حضور تیم تخصصی چک وخنثی اجرا میشود.
احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید