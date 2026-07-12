دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان هدف حمله دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی، با اشاره به تجاوز بامداد امروز آمریکا به کشور گفت: در جریان این تجاوز، یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان مورد اصابت قرار گرفت.

وی افزود: در این تجاوز دو نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور تیم‌های امدادی، از طریق بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند و روند درمان آنان در حال انجام است.

انتهای پیام/