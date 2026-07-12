دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان هدف حمله دشمن قرار گرفت
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان اعلام کرد در پی تجاوز بامداد امروز آمریکا به جنوب کشور، یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان مورد اصابت قرار گرفت که در این حادثه دو نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، رحمان جلالی، با اشاره به تجاوز بامداد امروز آمریکا به کشور گفت: در جریان این تجاوز، یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان مورد اصابت قرار گرفت.
وی افزود: در این تجاوز دو نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور تیمهای امدادی، از طریق بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند و روند درمان آنان در حال انجام است.