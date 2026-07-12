باغوحش بابلسر با دستور مقام قضایی پلمب شد
در راستای صیانت از حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر از پلمب باغوحش بابلسر به دلیلعدم رفع نواقص اساسی در زمینه نگهداری گونههای جانوری، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و تأمین ایمنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر اظهار کرد: باغوحش بابلسر به عنوان تنها باغوحش استان مازندران طی سالهای اخیر به دفعات از سوی کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر مرحله، نواقص متعدد مربوط به شرایط نگهداری حیوانات، ایمنی جایگاهها و رعایت الزامات قانونی به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.
وی افزود: در آخرین ارزیابیهای تخصصی، این مجموعه مورد تایید واقع نشد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور دستور توقف فعالیت آن را صادر کرد.
دادستان بابلسر ادامه داد: به منظور فراهم شدن فرصت برای رفع نواقص، بازدید مشترکی با حضور اینجانب و مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران انجام شد و مهلتی تا پایان خردادماه سال جاری برای اصلاح کامل ایرادات تعیین شد، اما با پایان یافتن مهلت مقرر و انجام بازدیدهای مجدد، کارشناسان اعلام کردند بخش قابل توجهی از نواقص همچنان برطرف نشده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در اجرای قانون و با هدف صیانت از حقوق عامه، حفاظت از گونههای جانوری و تأمین ایمنی شهروندان، با دستور مقام قضایی حکم پلمب باغوحش بابلسر صادر و برای اجرا به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، صیانت از حقوق عامه، رعایت ضوابط زیستمحیطی، حفظ سلامت و امنیت شهروندان و حمایت از حقوق حیوانات را با جدیت دنبال میکند و با هرگونه تخلف در این حوزه، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.