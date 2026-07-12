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موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه های آمریکا در منطقه

موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه های آمریکا در منطقه
کد خبر : 1811934
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در پی ادامه تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی، از ساعاتی قبل، پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای قرار داد.

همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده، عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات،پاسخ های شدیدتری خواهیم داد.

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