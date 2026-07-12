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سخنگوی ارتش:

آمریکایی‌ها باید از مفاد تفاهمنامه تمکین کنند

آمریکایی‌ها باید از مفاد تفاهمنامه تمکین کنند
کد خبر : 1811929
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سخنگوی ارتش با بیان اینکه مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده است، تاکید کرد: نیروهای مسلح مقتدرانه از حقوق مردم ایران در تنگه هرمز دفاع می‌کنند.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر و با اشاره به سابقه طولانی آمریکا در بدعهدی، گفت: در تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا هم این بدعهدی دیده می‌شود.

به گفته امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، آمریکا تلاش می‌کند مسیر غیراصولی را در تنگه هرمز جا بیندازد؛ درحالیکه هرگونه ترتیبات عبور و مرور در تنگه را ایران اعمال می‌کند.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده است، تأکید کرد: نیروهای مسلح مقتدرانه از حقوق مردم ایران در تنگه هرمز دفاع می‌کنند و آمریکا هم بهتر است متحدانش را در معرض ناامنی قرار ندهد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه آمریکایی‌ها هر موقع به تأسیسات ما ضربه زدند، پاسخ کوبنده دیدند، تأکید کرد: وقتی تفاهم‌نامه و آتش‌بس حاصل شد، از این فرصت برای ارتقای توان رزم خود استفاده کردیم، بانک اهداف ما هر لحظه به‌روز می‌شود و برای همه پیش فرض ها آماده هستیم.

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