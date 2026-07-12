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قالیباف:

دوران توافقات یک‌طرفه به پایان رسیده است

دوران توافقات یک‌طرفه به پایان رسیده است
کد خبر : 1811911
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رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پایان یافتن دوران «توافقات یک‌طرفه»، اعلام کرد طرف‌های مقابل باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت هزینه عمل نکردن به تعهداتشان را خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دوران توافقات یک‌طرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم: به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبرو شوید.

قالیباف همچنین بخشی از بند پنجم تفاهمنامه ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگهٔ هرمز با رعایت «ترتیبات ایرانی» تاکید شده است،  در ضمیمه توییت خود منتشر کرد.

 

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