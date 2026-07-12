سپاه:
مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در هم کوبیده شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبر دادن از سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش امریکا اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
مردم شریف و شجاع ایران اسلامی،
اراده ای که در گام های استوار شما در تشییع بی سابقه دهها میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است.
رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش امریکا، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم