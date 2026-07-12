به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ



مردم شریف و شجاع ایران اسلامی،

اراده ای که در گام های استوار شما در تشییع بی سابقه ده‌ها میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است.



رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش امریکا، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.



و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم