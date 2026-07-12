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سپاه:

دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت/ مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی پایگاه العدید در هم کوبیده شد

دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت/ مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی پایگاه العدید در هم کوبیده شد
کد خبر : 1811854
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای با اعلام اینکه دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد تاکید کرد: پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.

بجنگ تا بجنگیم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

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