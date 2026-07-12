فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.

بجنگ تا بجنگیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی