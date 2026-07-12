خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سپاه:

مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه های پهپادهای MQ9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن منهدم شد

مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه های پهپادهای MQ9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن منهدم شد
کد خبر : 1811847
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن بیان اینکه ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران شکست، دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد تاکید کرد: رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای MQ9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

به گزارش ایلنا به نقل ا ز سپاه نیوز، اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

 

بسم الله قاصم الجبارین 
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ 


رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بی آزماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمزد ایجاد کند، که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.


ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.

 
رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای MQ9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.


ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت.


و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل