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یک فروند کشتی متخلف مورد اصابت شلیک اخطار قرار گرفت

یک فروند کشتی متخلف مورد اصابت شلیک اخطار قرار گرفت
کد خبر : 1811846
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نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام اینکه یک فروند کشتی‌ که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد، هشدار داد: اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام اینکه یک فروند از کشتی‌ها که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بودند؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شدند، هشدار داد: اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

این اطلاعیه به شرح زیر است: 


بسم الله قاصم الجبارین 


در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.


ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.


به ناچار یک فروند کشتی‌ که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.


به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. 


عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.


و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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