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قائم‌مقام وزیر کشور مطرح کرد؛

حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید بدون کوچک‌ترین حادثه امنیتی

حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید بدون کوچک‌ترین حادثه امنیتی
کد خبر : 1811757
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​قائم‌مقام وزیر کشور گفت: با وجود تهدیدات امنیتی و گرمی هوا، رویداد عظیم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با مدیریت مطلوب دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی اکبر پورجمشیدیان در جلسه کمیته تخصصی ستاد اربعین ضمن تقدیر از همه مجموعه‌های مرتبط با ستاد اربعین امام حسین(ع) به‌ویژه عزیزانی که در موضوع اجتماعات مردمی و مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نقش‌آفرینی کردند، گفت: نگرانی داشتیم که گروه‌های تکفیری برای این مراسم برنامه‌ریزی کرده باشند؛ اما به لطف خدا و با اقدامات بسیار خوب دستگاه‌های امنیتی و مجموعه‌های اطلاعاتی، این نگرانی برطرف و بدون کوچک‌ترین حادثه امنیتی که بر روند برگزاری مراسم تأثیر بگذارد، برگزار شد.

وی افزود: در تهران، قم، مشهد و عراق، با شرایط خاص آن کشور، کوچک‌ترین حادثه‌ای که ایمنی و سلامت مردم را به خطر بیندازد نداشتیم؛ با وجود گرمای بالای 45 درجه و حتی در برخی مناطق نزدیک به 50 درجه، مردم حضور پیدا کردند. مواردی مانند گرمازدگی خفیف، افت فشار یا برخی عارضه‌های معمول ناشی از گرما، با آمار بسیار پایین مشاهده شد و خداوند در این زمینه نیز لطف بزرگی به ما داشت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند، گفت: در هیچ جلسه‌ای که درباره مراسم تشییع و وداع برگزار شد، با عدم همکاری از سوی دستگاه‌های مسئول مواجه نشدیم ؛ همه پای کار بودند.

پورجمشیدیان، برگزاری این مراسم را هم از نظر حجم جمعیت و هم از نظر مدیریت، یک رویداد تاریخی دانست و افزود: این اتفاق با لطف خداوند متعال، عنایت اهل‌بیت(ع)، عنایت رهبر شهیدمان و همکاری و تلاش مردم محقق شد.

وی افزود: البته در چنین کار بزرگی، طبیعی است که در برخی بخش‌ها نیز اشکالاتی وجود داشته باشد. با این حال، اصل کار بسیار موفق بود و امروز با افتخار می‌توانیم بگوییم هیچ حادثه قابل‌توجهی در این مراسم نداشتیم.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: بر اساس آمار منتشرشده از سوی رسانه‌های خارجی، مجموع جمعیت حاضر در ایران، عراق و شهرهای محل برگزاری مراسم، از چند ده میلیون نفر فراتر رفته است.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به مراسم راهپیمایی اربعین پیش‌ِرو گفت: باید با روحیه جهادی کار کنیم؛ برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا از مرزها بازدید و آخرین وضعیت را بررسی کنیم. همچنین هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی انجام خواهد شد و در آنجا نیز جلساتی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می شود که امسال نیز جمعیت زائران اربعین افزایش یابد؛ مراسم دهه اول محرم و عاشورا نیز نشان داد که میزان حضور مردم پرشور تر بوده است. جا دارد از هدایتهای دفتر مقام معظم رهبری ، هیئت دولت خاصه جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور و پیگیریهای وزیر محترم کشور و تلاشهای صادقانه همه دستگاهها و تشکلهای مردمی کمال تشکر را داشته باشیم.

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