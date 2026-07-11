گودرزی خبرداد:
انتخابات هیأت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از ۲۲ تیرماه؛ برگزاری بهصورت الکترونیکی
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز انتخابات هیأت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از ۲۲ تیرماه خبر داد و گفت: این انتخابات با تصمیم هیأت رئیسه بهصورت الکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از تاریخ ۲۲ تیرماه آغاز میشود.
وی افزود: بر اساس تصمیم امروز هیات رئیسه، انتخابات کمیسیون ها بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: برابر تصمیم هیات رئیسه و به منظور ایجاد ظرفیت برای قانونگذاری در جلسات مجازی، مقرر شد در اولین جلسه صحن، برخی از بندهای آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود.