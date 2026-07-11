وی افزود: بر اساس تصمیم امروز هیات رئیسه، انتخابات کمیسیون ها به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: برابر تصمیم هیات رئیسه و به منظور ایجاد ظرفیت برای قانونگذاری در جلسات مجازی، مقرر شد در اولین جلسه صحن، برخی از بندهای آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود.