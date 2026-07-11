خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی خبرداد:

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ۲۲ تیرماه؛ برگزاری به‌صورت الکترونیکی

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ۲۲ تیرماه؛ برگزاری به‌صورت الکترونیکی
کد خبر : 1811732
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ۲۲ تیرماه خبر داد و گفت: این انتخابات با تصمیم هیأت رئیسه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از تاریخ ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم امروز هیات رئیسه، انتخابات کمیسیون ها به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: برابر تصمیم هیات رئیسه و به منظور ایجاد ظرفیت برای قانونگذاری در جلسات مجازی، مقرر شد در اولین جلسه صحن، برخی از بندهای آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل